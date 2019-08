Open Arms: chi porta i migranti in Spagna?

Continua lo stallo della Open Arms alla fonda, davanti a Lampedusa, con i suoi 107 migranti a bordo da 19 giorni. Restano in piedi il no del ministro dell'Interno Matteo Salvini allo sbarco e il rifiuto della Ong di trasportare i naufraghi alle Baleari, come proposto dal premier spagnolo Pedro Sánchez. "Non siamo taxi del mare, dobbiamo revisionare la nave e cambiare l'equipaggio" dicono dalla Open Arms.

Nella contesa si inserisce il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che in un post su facebook annuncia di voler mettere a disposizione le navi della Guardia Costiera per accompagnare l'imbarcazione in Spagna. Un altro no - sempre per la stessa ragione - fa naufragare la proposta e apre all'ipotesi, sempre di Toninelli, che i migranti vengano trasferiti dalla stessa Guardia Costiera.

La Spagna tolga immediatamente la sua bandiera dalla nave della Ong Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture, sulla Open Arms

Nel frattempo, i flussi migratori non si arrestano: negli ultimi due giorni a Lampedusa sono arrivati 110 migranti in tre differenti sbarchi.

Alarm Phone, il servizio di supporto a coloro che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo, parla di un'altra barca capovolta al largo della Libia: circa 100 persone potrebbero aver perso la vita.

L'SOS è stato lanciato da un pescatore, che ha messo in salvo tre naufraghi.

In mare da più di 10 giorni anche i 356 migranti salvati dalla Ocean Viking, la nave di SOS Méditerranée e Medici senza frontiere, che non ha accettato lo sbarco a Tripoli.