Campionati esteri: Rennes "bestia nera" del PSG

Francia

Il Rennes si conferma la "bestia nera" del Paris Saint Germain.

Dopo averlo battuto ai rigori nella finale di Coppa di Francia, il Rennes si ripete alla seconda giornata della Ligue1, infliggendo ai parigini la prima sconfitta stagionale in campionato (2-1).

In testa alla classifica, tre squadre a punteggio pieno: lo stesso Rennes, il sorprendente Nizza e il Lione, autore di 9 gol in due partite.

Arrancano pericolosamente il Marsiglia (un punto) e, peggio, il Monaco, fermo a zero.

Grande coreografia a Lione per il ritorno di Juninho come direttore sportivo.

Inghilterra

Nella Premier League, il big-match Manchester City-Tottenham finisce 2-2.

Liverpool e Arsenal possono allungare, a punteggio pieno. Vittorie per 2-1 per i Gunners (sul Burnley) e per i Reds (a Southampton).

Un solo punto per il Chelsea di Frank Lampard, dopo l'1-1 con il Leicester.

La disperazione di Pep Guardiola.

Spagna

Nella Liga spagnola, l'Atletico Madrid piega di misura (1-0) il Getafe, mentre il Real Madrid espugna senza troppi patemi (3-1) il campo del Celta Vigo.

Flop clamoroso del Barcellona, subito battuto (1-0) dall'Athletic Bilbao.

Il gol di Alvaro Morata che regala la vittoria all'Atletico Madrid.

Germania

In Bundesliga, il Borussia Dortmund riparte alla caccia dello "Schale" e rifila 5 gol (a uno) al malcapitato Augsburg.

Soffre il Bayern, con la sua solita partenza-diesel: solo 2-2 in casa con l'Herta Berlino, nonostante una doppietta di Lewandowski.