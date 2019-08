Salvini a Castel Volturno accolto da applausi e contestazioni

Applausi e contestazioni hanno accolto Salvini al suo arrivo a Castel Volturno per il comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nella conferenza stampa finale il ministro dell'Interno ha snocciolato i risultati del suo dicastero sottolineando il fatto che i porti restano chiusi. Ha detto che il Viminale sta preparando un documento di tre pagine per spiegare in punta di diritto perché Open Arms non può entrare in Italia.

Il ministro Salvini in conferenza stampa Reuters

"C'è un'altra nave di un'altra Ong, questa volta bandiera norvegese, Ong francese con 356 immigrati a bordo che attualmente mi risulta essere in acque libiche... Se si fa passare il principio che chiunque a prescindere da che bandiera ha, da che nazionalità è e dalle acque in cui si trova può arrivare in Italia fregandosene delle leggi... Abbiamo lavorato un anno per niente..." dice Salvini in conferenza stampa.

Castel Volturno per Salvini è un luogo simbolo. Qui infatti con 15mila immigrati e tanta disoccupazione, la camorra convive con la mafia nigeriana.