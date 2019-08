Uber, trimestrale con perdite da 5,2 miliardi

Numeri così in discesa che c'è chi si chiede se l'esperienza Uber non sia in realtà sul viale del declino, o quanto meno, quanto possa ancora funzionare il suo modello aziendale. L'ultima trimestrale del colosso californiano mette nero su bianco perdite da 5, 2 miliardi di dollari. La notizia ha affondato il titolo a Wall Street, dove ha toccato il meno 12% scendendo sotto i 38 dollari per azione. Le spese affrontate dal colosso tra le cause del risultato anche se i vertici aziendali rassicurano ricordando che il colosso ha 100 milioni di clienti e che settori come Uber eats sono in crescita. A pesare è la crescente concorrenza, soprattutto in America Latina, dove i ricavi di Uber sono calati del 24% rispetto all'anno scorso.