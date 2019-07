Francia: ci difendiamo anche nello spazio

Piccoli satelliti in orbita e laser capaci di accecare astronavi nemiche, questi sono i progetti della Francia che ha intenzione di incrementare le sue armi di difesa anche nello spazio.

La ministra della Difesa francese sta dispiegando un nuovo comando militare per lo spazio a Tolosa e vuole cambiare le leggi per dare alle forze armate maggior campo di manovra per sviluppare nuovi mezzi per proteggere satelliti e controllare le manovre ostili dei nemici anche fuori dai confini della Terra.

FLORENCE PARLY Euronews

"Non abbiamo paura di nessuno - dice la ministra della Difesa francese, Florence Parly - Pensiamo e l'abbiamo anche visto che lo spazio sta diventando un luogo di conflittualità potenziale. Il nostro piano strategico, che ha permesso di preparare la nostra programmazione militare, l'aveva ben identificato. Nel momento in cui abbiamo individuato una minaccia è nostra responsabilità dispiegare i mezzi che ci consentano di contrastarla".

La Francia ha ammesso che lavorerà con la Germania per monitorare i detriti nello spazio, una nuova minaccia alle comunicazioni e all'osservazione della Terra da parte dei satelliti. La mossa arriva dopo l'annuncio di Trump della creazione di un nuovo ramo delle forze armate: la Space Force.

La Francia è assolutamente convinta che ci sia una minaccia nello spazio, non solo da altri paesi ma anche dai privati. La ministra in visita alla base aerea di Mont Verdun-Lione ha detto che vuole assicurarsi che la frontiera estrema non diventi un nuovo wild west.

(traduzione di Eloisa Covelli)