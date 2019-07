Gran Bretagna: le ultime ore di Theresa May

Tra pochissimo sapremo chi sarà il nuovo inquilino di Downing street. I 200mila conservatori britannici hanno già votato per il successore di Theresa May alla guida del partito e del Paese. Secondo i sondaggi il vincitore dovrebbe essere Boris Johnson, ex sindaco di Londra e ministro degli Esteri, ala estrema del partito della Brexit. Nella sua campagna elettorale ha detto che la Gran Bretagna uscirà a tutti i costi dall'Unione europea il 31 ottobre. Proprio alla luce dello spauracchio no deal, ovvero dell'uscita senza accordo, due ministri della May hanno già lasciato l'incarico e altri hanno minacciato di farlo se sarà proprio Johnson ad avere la meglio sul più moderato Jeremy Hunt, che in campagna elettorale ha parlato di rinegoziare l'accordo, anche se - pure lui - non ha escluso il no deal.

Il nuovo premier entrerà in carica mercoledì pomeriggio. Theresa May farà il question time e l'ultimo discorso davanti alla residenza di Downing street prima di recarsi dalla regina per presentare il suo successore. A quel punto si concluderanno i suoi tre anni alla guida del Paese.