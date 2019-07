Wimbledon: Berrettini senza scampo contro Federer

LONDRA (REGNO UNITO) - Niente da fare per Matteo Berrettini.

Troppo forte Roger Federer, per il 23enne tennista romano. E troppo forte la pressione del campo Centrale di Wimbledon.

Non c'è stata storia: è finita 6-1 6-2 6-2 per "Re" Roger.

Berrettini, arrivato brillantemente agli ottavi di finale, merita comunque un grande applauso per come ha saputo entusiasmare gli appassionati di tennis italiani.

I suoi margini di miglioramento, in un grande 2019 per lui, sono ancora notevoli.

La classe di Roger Federer.

Fuori Ashleigh Barty

La sorpresa del giorno a Wimbledon è l'eliminazione della numero del mondo WTA Ashleigh Barty. L'australiana, vincitrice del Roland Garros, è stata battuta dall'americana Alison Riske per 6-3 2-6 3-6.

Alison Riske. REUTERS/Toby Melville

Qualificati ai quarti: Nadal, Djokovic...

Qualificati per i quarti di finale Rafa Nadal e Nole Djokovic.

Lo spagnolo ha battuto con un triplo 6-2 il portoghese Joao Sousa.

Il serbo ha perso 8 giochi (anzichè i 6 di Nadal), rifilando un 6-3 6-2 6-3 al francese Ugo Humbert.

Passano ai quarti anche lo spagnolo Roberto Bautista-Agut (6-3 7-6 6-2) al francese Benoit Paire, il belga David Goffin (7-6 2-6 6-3 6-4) sullo spagnolo Fernando Verdasco, il giapponese Kei Nishikori (6-3 3-6 6-3 6-4) sull'ucraino Mikhail Kukushkin e l'americano Sam Querrey (6-4 6-7 7-6 7-6) sul connazionale Tennys Sandberg.