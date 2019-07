Elezioni in Grecia: i risultati in diretta

Si sono chiusi i seggi per le elezioni politiche in Grecia, dove si votava fino alle 19 (le 18 in Italia).

I primi exit poll confermerebbero la vittoria della favorita di Nea Dimokratia, formazione di centrodestra guidata da Kyriakos Mitsotakis: sarebbe avanti, al 38-42%, contro il 26,5-30,5% di Syriza.

Mitsotakis in giornata aveva mostrato ottimismo: "Domani sarà l'alba di un nuovo giorno". Una sua vittoria metterebbe fine all'era del governo di sinistra di Alexis Tsipras che fa appello contro l'astensione, favorita dal clima torrido di questi giorni.

Alle 21 (le 20 italiane) dalle prime proiezioni affidabili.

Alle urne sono stati chiamati quasi 10 milioni di elettori: 20 le liste che si contenderanno i 300 seggi in Parlamento, ma per accedervi sarà necessario superare la quota di sbarramento del 3%. Per la prima volta - la legge è stata voluta da Tsipras - possono votare anche i 17enni (circa 106mila). Oltre due milioni di potenziali elettori hanno più di 71 anni.

Liveblog

Le foto della giornata elettorale in Grecia

Exit poll

Lo spoglio in diretta