Georgia: Batumi, al confine tra tradizioni e modernità

BATUMI (GEORGIA) - Il Mar Nero, ormai, è nei sogni di molti turisti europei (e non solo). Finora le mete più gettonate erano Varna, in Bulgaria, Costanza, in Romania e Sochi, in Russia, oppure altre spiagge in Turchia. Ma. da qualche anno a questa parte, c'è una località che sta superando tutte le altre, divenendo la più ambita della zona.

Batumi, la "Destinazione dei Paesi emergenti 2019"

Il giornalista di Euronews Sergey Sherbakov ci porta, infatti, in Georgia e, più precisamente, a Batumi, definita la "Perla del Mar Nero" o, addirittura, la "Las Vegas del Mar Nero", per la presenza di numerosi hotel di lusso e casinò.

"Siamo a Batumi, in Georgia, sulla costa del Mar Nero: la città ha vinto il titolo di "Destinazione dei Paesi emergenti in Europa 2019" ai prestigiosi World Travel Awards.

E siamo proprio venuti qui per scoprire perché Batumi è diventata così attraente".

Suprun Vitaly

Investimenti e boom turistico

Negli ultimi anni, la regione di Adjara ha attirato investimenti significativi. E i risultati sono visibili. Il settore del turismo sta vivendo un autentico boom.

La stagione estiva è appena iniziata e le cifre turistiche stanno già registrando un record. Decine di nuovi hotel sono apparsi lungo la costa. E il numero di visitatori stranieri a Batumi è quasi raddoppiato dall'inizio di quest'anno.

Ma non si tratta solo di infrastrutture moderne e di qualità del servizio.

Joseph, un giovane artista di strada di Batumi, crede che questa città abbia molto di più da offrire. È sicuro che presto sarà in grado di diventare un centro di attrazione per i giovani creativi e competere con la capitale della Georgia, Tbilisi.

Capito perchè tutti vogliono andare a Batumi?

"C'è grande fermento culturale"

"Puoi vedere tu stesso come la città è cambiata sul piano culturale: cinema, teatrI, musica, poesia, architettura, arte...", spiega Joseph.

"La giovane generazione è "in azione" a Batumi, abbiamo diversi modi per esprimere noi stessi e le cose iniziano a girare, ci facciamo notare in festival ed eventi culturali. Batumi è in continuo sviluppo e siamo in grado di creare nuove tendenze nella vita culturale della città".

Tradizioni e modernità

In Georgia le nuove tendenze culturali sono strettamente collegate alle ricche tradizioni e alla storia del paese. Non sorprende, d'altronde, che il canto polifonico georgiano sia stato riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dall'UNESCO.

Tradizionale coro georgiano.

L'eco-turismo "alla georgiana"

Aggiungete a ciò gli stupendi paesaggi otterrete un'immagine ancor più completa della regione di Adjara e del suo potenziale turistico.

"L'eco-turismo è uno dei più grandi potenziali che abbiamo qui. Le nostre agenzie lavorano molto seriamente per trovare nuove direzioni. Prevediamo di avere una stagione di successo, quest'anno. Ma d'altra parte dobbiamo anche adattarci alle nuove realtà e alle nuove aspettative". Tornike Rijvadze Presidente del governo di Adjara

Mare, montagne, valli e...vino

Qui si passa dal mare alle montagne fino alle pittoresche valli. L'ecosistema della regione di Adjara è davvero unico.

Il vino georgiano comincia ad essere apprezzato in tutto il mondo.

Questa zona è famosa anche per il suo vino, una storia di vinificazione in Georgia tra le più antiche al mondo.

Rostom Beridze, enologo locale, spiega: "Ci sono quasi 500 tipi di vini in Georgia e circa 50 di loro crescono qui nella regione di Adjara. Una diversità di vigneti tali che ci offre la possibilità di produrre vini molto diversi da quelli che si possono trovare altrove. È impossibile parlare di vino e non essere di buonumore. Siamo molto orgogliosi del nostro patrimonio enologico".

Destinazione Batumi

Batumi, una destinazione turistica emergente e una vivace città sulla costa del Mar Nero, una terra di confine tra tradizioni e modernità.

