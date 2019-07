Francia 2019, Phil Neville sfida le superstar americane: "Mai dire mai"

Tutto dice "Stati Uniti" nel pronostico della prima semifinale dei Mondiali femminili di calcio Francia 2019. Ma l'Inghilterra non è battuta in partenza, anzi.

Phil Neville guida l'allenamento delle inglesi.

La squadra inglese del commissario tecnico Phil Neville - unico calciatore uomo di livello internazionale che ora allena tra le donne - è decisa a vendere cara la pelle. Anche perchè all'orizzonte c'è un obiettivo storico: la prima finale!

Non sarà facile, certo che no: sembra quasi impossibile. Le americane sono sembrate una macchina da guerra in questo Mondiale e, anche storicamente, su 8 edizioni della Coppa del Mondo femminile, 8 volte sono arrivate in semifinale e 4 volte in finale.

Anche le inglese hanno guadagnato una semifinale, nella loro storia, proprio nella scorsa edizione 2015, sconfitte però per 2-1 dal Giappone.

Chi andrà in finale?

Anche i precedenti parlano a favore degli Usa: nelle ultime 5 sfide, le inglesi hanno vinto solo una volta, a fronte di 3 vittorie statunitensi e un pareggio.

Infine, una sola volta le due squadre si sono affrontate in una fase finale della Coppa del Mondo: accadde nel 2007, finì 3-0 per gli Usa.

Favori del pronostico tutti "a stelle e strisce", ma - come dicono gli inglesi - "never say never", cioè "mai dire mai".

Il "Groupama Stadium" di Lione.

Le stelle della semifinale

Tra le fila della nazionale Usa campione in carica, c'è grande attesa per Alex Morgan - che a Lione ha giocato con la maglia dell'Olympique Lyonnais - e per Megan Rapinoe, autentica trascinatrice della squadra nelle 5 partite vinte in questi Mondiali.

Alex Morgan "assaggia" il terreno dello stadio di Lione.

Tra le inglesi, Lucy Bronze - che gioca a Lione - è pronta a guidare la difesa, mentre in attacco le Leonesse si affidano a Ellen White, 33 gol in maglia inglese, ad una sola rete dal suo record: segnando nella semifinale, diventerebbe la quinta miglior marcatrice della storia della nazionale femminile inglese.

Per quanto riguarda la cabala, la Fifa pubblica sul proprio profilo Twitter una interessante statistica: in cinque edizioni del Mondiale femminile, chi elimina la Germania poi ha sempre vinto il titolo...quindi, se tanto mi dà tanto...toccherà alla Svezia?