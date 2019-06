Tory al voto per il dopo May: Boris Johnson il più votato, ora corsa a 5

Secondo voto per scegliere il successore di Theresa May. Fuori chi non prende almeno 33 voti (il 10%) tra i parlamentari tory; eliminato Dominic Raab, in corsa restano in 5 con Boris Johnson il più votato (126 voti), seguito dall'attuale ministro degli esteri Jeremy Hunt che ha ottenuto 46 voti e dal ministro dell'ambiente Michael Gove che ha incassato 41 preferenze.

Con loro restano in corsa Sajid Javid e Rory Stewart.

Quando in ballo saranno rimasti solo in due, i loro nomi saranno sottoposti al voto degli iscritti al partito conservatore via posta.

Per conoscere l'esito del voto finale ci vorrà almeno un mese, dunque per la fine di luglio si saprà chi è il nuovo leader del partito conservatore britannico e del governo.