Calcio, Chelsea: tutti gli indizi portano a Lampard

Il successore di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea dovrebbe essere Frank Lampard.

Per l'ex calciatore, attualmente manager del Derby County, società con la quale ha sfiorato la promozione in Premier e che peraltro non pare del tutto convinta di volerlo lasciare libero, sarebbe un'impresa non da poco, dato che il tecnico italiano, nell'unica stagione ai "Blues" ha portato a casa Europa Legue e terzo posto in campionato.

Lampard ha messo a segno 211 gol per i londinesi, nel periodo incluso tra il 2001 e il 2014, conditi da tre titoli di Premier e una vittoria di Champions League.