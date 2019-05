Il Chelsea perde i pezzi

Non poteva finire meglio di così l'avventura di Eden Hazard al Chelsea. Il talento belga, dopo aver conquistato, insieme ai compagni, l'Europa League, segnando la doppietta finale, ora guarda al futuro. Dopo 7 anni passati a Stamford Bridge, tutti gli indizi di mercato lo portano al Real Madrid.

"Ha sempre sognato di giocare per i blancos, racconta César Azpilicueta, il difensore del Chelsea. Vedremo cosa accadrà. Quello che posso dire è che Hazard, è stato onesto fino all'ultimo giorno, dando sempre il meglio di sé. Per il club è un onore averlo avuto in campo. Per lui è stata una grande opportunit. Gli auguriamo altri trofei, magari proprio con il Real Madrid.”

Tra i saluti e i complimenti di tutta la squadra inglese per la partenza del capitano della nazionale belga, c’è chi potrebbe anche togliersi qualche sassolino. E’ il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri. C’è chi lo vede come futuro allenatore della Juventus ma lui preferisce dosare le parole sul suo futuro.