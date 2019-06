Nuova defezione nello staff di Trump: si dimette la portavoce Sanders

È stata una fedelissima di Donald Trump, vero mastino da guardia nel rapporto non sempre idilliaco del Presidente con i media. Ma la portavoce della casa bianca Sarah Sanders ora ha annunciato le dimissioni "Ha fatto un lavoro incredibile" ha dichiarato Trump. "Ne abbiamo passate tante insieme e lei è dura, ma è brava. Sapete, è una dura e pura, dura e brava. E' fantastica".

Non si conoscono ancora le ragioni delle dimissioni, ma sembra che l'ormai ex portavoce stia pensando di seguire le orme paterne, candidandosi per la poltrona di governatrice nel suo stato dell'Arkansas.

"Questo è stato l'onore di una vita, l'opportunità di una vita" ha detto Sanders. "Non potrei essere più orgogliosa di aver avuto l'opportunità di servire il mio paese e in particolare di lavorare per questo presidente. Ha fatto così tanto in questi due anni e mezzo ed è stato veramente qualcosa di cui farò tesoro per sempre".

Sanders è ricordata soprattutto per il suo rapporto spesso conflittuale con i media, che lo scorso marzo la portò, prima nella storia, ad abolire il briefing quotidiano con i giornalisti.