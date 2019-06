Madonna diventa Madame X. La Regina del Pop presenta il suo nuovo disco in uscita in tutto il mondo: una collezione di 15 nuove canzoni che celebrano la lunga carriera della pop star e la sua vicinanza alla musica e alla cultura Latina.

Madame X è un agente segreto che gira il mondo nella sua battaglia per la libertà: "Sente la responsabilità di ispirare, aiutare, portare la luce in luoghi bui - dice la pop star stattunitense - e si trasforma per portare a termine il lavoro. Quindi è camaleontica, sì".

Nel suo 14esimo disco di studio, Madonna canta anche in portoghese e in spagnolo. La canzone Medellin è il frutto della collaborazione con la star colombiana Maluma.

Dall'incontro con il rapper statunitense Swae Lee è nata la canzone Crave, ogni brano dell'album, dice Madonna ci mostra una delle sembianze prese da Madame X

"A volte è una combattente per la libertà, a volte è un istruttrice di cha cha cha, a volte è desiderosa d'amore, a volte si sente nostalgica della sua infanzia e del suo passato - conclude Madonna - A volte pensa a tutte le persone nel mondo che soffrono, che non hanno voce, che hanno bisogno di voce e si sente responsabile per quelle persone".

Brutte notizie, secondo quanto scrive il "New York Post", arrivano dalla vendita dei biglietti del tour. A New York sono ancora disponibili centinaia di tagliandi per il concerto del 12 settembre.