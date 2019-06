Paroliere e artista visuale, Bernie Taupin in mostra a LA

Il suo nome forse non è noto a tutti ma ha fatto la storia della musica scrivendo i testi immortali di tante canzoni di Elton JohnCandle in the Wind, Goodbye Yellow Brick Road, Your Song tanto per citare alcuni titoli.

Lui è Bernie Taupin, paroliere, scrittore, poeta ma anche artista visuale e pittore. Le sue opere sono in mostra a Beverly Hills, malgrado le sue parole: "Mi sento a disagio essere chiamato un pittore perché in realtà non è la pittura in sé. Mi piace pensare a molti di questi pezzi come all'archeologia musicale. Sai, ovviamente ho uno sfondo nella musica e il tipo di musica in cui sono cresciuto."

Taupin, la cui amicizia cinquantennale con Elton John è anche raccontata nel film biografico sull'artista britannico, Rocket Man, fa arte visuale dall'età di 17 anni.

Nella mostra californiana espone 20 opere, per lui un'estensione del lavoro di paroliere.

La mostra, "Bernie Taupin: the artist, The Raconteur & His Blowtorch" è visitabile fino al 30 giugno nella Galerie Michael Beverly Hills, in California.