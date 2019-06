Kazakistan: plebiscito per Tokayev presidente, proteste in piazza

Proteste e arresti questo lunedì ad Almaty in Kazakistan dove Kassym-Jomart Tokayev, diplomatico, ha vinto le elezioni presidenziali con oltre il 70 % dei voti. Le proteste contro la soluzione in continuità col vecchio regime sono state represse, come quelle di domenica.

Ma chi è Tokayev? Tokayev era già presidente ad interim dell'ex repubblica sovietica, scelto per la carica dallo storico capo di Stato e padre della patriaNursultán Nazarbayev, che si è dimesso a marzo a 78 anni dopo 30 di potere.

Studi a Mosca, cinese tra le lingue parlate, un passato alle Nazioni Unite, Tokayev conosce bene i due giganti più vicini al Kazakistan, la Cina e la Russia. Praticamente non aveva opposizione nella tornata elettorale di domenica ma migliaia di persone nel giorno del voto sono scese in piazza per contestare la soluzione in continuità, già scritta dal regime. E 500 sono stati gli arresti.