Euronews Sera | TG europeo, edizione di lunedì 10 giugno 2019

In quest'edizione del nostro telegiornale la corsa alla leadership Tory, in Gran Bretagna. Chi prenderà il posto di Theresa May alla guida del partito e del governo britannico? Tra i candidati, Johnson, Hunt e Gove.

Moldova nel caos più totale. Prima l'annuncio di un nuovo governo, con Maia Sandu premier. Poi la contestazione della legittimità da parte della Corte Costituzionale.

Ci trasferiremo poi in Grecia, dove scatta il conto alla rovescia verso le elezioni anticipate, convocate dal premier Alexis Tsipras, dopo il trionfo della destra alle europee.

Oltreoceano, bufera in Brasile. Un portale di notizie sostiene di avere le prove che l'ex magistrato e attuale ministro della giustizia, Sergio Moro, si sarebbe coordinato con i pm, per incastrare l'ex presidente Lula da Silva.

Chiuderemo, infine, con il primo "Ferrari Day", festeggiato tra le architetture medievali di piazza del Campo, a Siena.

