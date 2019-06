Russia: indagava contro la corruzione, arrestato giornalista

Si chiama Ivan Golunov fa il giornalista e lo fa a Mosca. Nella capitale russa il suo nome è noto per una serie di inchieste sulla corruzione in città, tra i funzionari pubblici.

È stato arrestato questo giovedì mentre andava all'appuntamento con una sua fonte. L'accusa è di traffico di stupefacenti ma per il suo avvocato, il suo datore di lavoro e i suoi colleghi è stato incastrato.

La polizia sostiene di aver trovato droga nello zaino e nell'appartamento di Golunov ma il giornalista si dichiara innocente, e denuncia di essere stato picchiato durante l'arresto e che gli è stato rifiutato un test tossicologico che avrebbe provato la sua estraneità ad ogni contatto con droghe.

La notizia del suo arresto diffusasi questo venerdì ha suscitato proteste di piazza a San Pietroburgo e Mosca, qui 14 manifestanti, per lo più giornalisti, sono stati arrestati poi rilasciati.

Meduza, il sito per cui lavora Golunov, parla esplicitamente di arresto persecutorio. I suoi colleghi ricordano che con le sue inchieste scopriva funzionari che coprivano attività illegali o esponenti delle forze di sicurezza. Ricordano che "Ivan è uno dei migliori giornalisti d'inchiesta del Paese".

Il comunicato di Meduza

In in questo comunicato in inglese, il CEO di Meduza e il redattore capo, esprimono solidarietà a Golunov e raccontano come i suoi diritti siano stati violati: dopo l'arresto non ha neanche potuto chiamare un avvocato ed è restato senza cibo né sonno.

Aggiungono che recentemente Golunov ha scritto "un ampio rapporto sulle istituzioni di microfinanza predatorie a Mosca. Ha anche scritto dei parenti del vicesindaco di Mosca, Pyotr Biryukov, e di un'organizzazione impegnata a rilevare l'industria funeraria della Russia". Nel comunicato si legge che "La reputazione professionale di Ivan Golunov è impeccabile. È un giornalista meticoloso, onesto e imparziale, e al di fuori del lavoro Ivan è una delle persone più rispettabili che conosciamo. Siamo convinti che Ivan Golunov sia innocente. Inoltre, abbiamo motivo di credere che sia stato preso di mira a causa del suo lavoro di giornalista. Sappiamo che Ivan ha ricevuto minacce negli ultimi mesi e pensiamo di sapere da chi".