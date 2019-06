Erdogan testimone di nozze di Mesut Özil in hotel di lusso sul Bosforo

Testimone d'eccezione per le nozze dell'ex calciatore dell'Arsenal, Mesut Özil, venerdì 7 giugno, è stato Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che ha celebrato il matrimonio con Amine Gulse, ex Miss Turchia in un hotel di lusso sulle rive del Bosforo. Ozil, nato in Germania e dalle origini turche, aveva annunciato la presenza di Erdogan come testimone lo scorso marzo scatenando molte critiche nei suoi confronti in Germania.

Durante la cerimonia Erdogan ha mostrato confidenza con la coppia facendo trapelare di aver già parlato con loro sul futuro della famiglia.

Il centro campista dell'Arsenal aveva deciso di abbandonare la nazionale tedesca parlando di "razzismo e mancanza di rispetto" nei suoi confronti quando altri endorsement verso Erdogan avevano già sollevato critiche in Germania: "Io sono tedesco quando vinciamo, ma sono un immigrato quando perdiamo", aveva denunciato Ozil.