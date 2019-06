Conte ad Hanoi riafferma l'amicizia fra Italia e Vietnam

Visita di due giorni del premier Giuseppe Conte in Vietnam, uno di quei paesi del sud-est asiatico che rappresenta un partner commerciale di prima grandezza per l'Italia.

Migliorare gli accordi con l'Unione europea

Secondo alcuni osservatori l'accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam, che dovrebbe essere ufficialmente firmato nel corrente mese, non è soddisfacente ma è anche vero che molte aziende italiane hanno trovato in Vietnam uno spazio importante per gli affari.

L'economia circolare e l'Italia

"Ho voluto essere qui anche se sono giorni impegnativi in Italia". Lo afferma Conte intervenendo all'evento organizzato dall'Ice "The Italian technologies for Vietnam's smart and circular economy", al Melia Palace Hotel di Hanoi sottolineando l'importanza del Vietnam per le aziende italiane e rimarcando che "il governo guarda con favore al rafforzamento del sostegno anche finanziario alle aziende che investono nel Paese".

Una tappa in più in fondo alla via della seta

Il Vietnam potrebbe quindi diventare un possibile tassello di espansione sulla nuova via della seta e questo nonostante le strategie protezionistiche che infiammano il dibattito internazionale e gli equilibri tutti da ridefinire fra Cina e USA.