La Danimarca si tinge di rosso e di verde, Questo stando agli ultimi sondaggi in vista delle elezioni di mercoledì. Una brusca sterzata a sinistra e un aumento di chi crede che sia vitale lottare contro il cambiamento climatico. Con un cambio di portata storica, secondo i maggiori esperti politici del Paese, la Danimarca si appresta dunque ad essere governata dalla sinistra.

Secondo Kasper Møller Hansen, politologo della University of Copenhagen, vedremo una Danimarca rossa, la Danimarca più rossa dal 1971.

Quello dell'immigrazione continuerà ad essere un problema centrale. E il prossimo governo di sinistra, se i sondaggi non mentono, fungerà da ago della bilancia.

Kasper Møller Hansen ci spiega che quindi il governo agirà a tratti come la destra, a tratti come la sinistra: "Vedremo un governo Socialdemocratico che sarà vicino alla sinistra in tema di clima, di massimi sistemi, di welfare. E che lavorerà con la destra sull'immigrazione. che si traduce in una legge sull'immigrazione più severa e più soldi investiti contro il cambiamento climatico e per il sistema di welfare.”

Le elezioni europee si sono tenute proprio nel pieno della campagna elettorale per le politiche. Il risultato uscito dalle urne è stato in favore dell'attuale primo ministro Rasmussen. Ma gli elettori dimostrano una tendenza a sinistra e la decrescente popolarità di Rasmussen non darà certo vita allo stesso risultato.

L'immigrazione e il cambiamento climatico sono stati i temi centrali di questa campagna elettorale. In base ai sondaggi la Danimarca assisterà a un cambio di potere e a una virata a sinistra. Secondo tutti il nuovo premier sarà la socialdemocratica Mette Frederiksen, per la seconda volta nella storia danese una donna.