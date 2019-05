L'Astrid Lindgren Memorial Award 2019 andato allo scrittore fiammingo a Bart Moeyaert

Si sono svolte le premiazioni dell’Astrid Lindgren Memorial Award 2019, tra i premi internazionali di maggior prestigio per la letteratura per ragazzi. E l’ambito riconoscimento è andato a Bart Moeyaert, prolifico autore fiammingo in Italia pubblicato da Bompiani, Fabbri, Rizzoli, Salani, Edizioni E/O e Sinnos e tradotto in 20 paesi.

"Vorrei ringraziare la giuria dell'Astrid Lindgren Memorial Award. Voi mi avete letto come tutti gli scrittori vorrebbero essere letti. Non mi sono mai sentito cosi compreso" ha detto commosso l'autore nell'accettare il premio.

Le motivazioni del premio secondo la giuria si riferiscono al linguaggio di Moeyaert come "condensato e musicale" che "vibra di emozioni represse e desideri inespressi". Un corpus di opere il suo che comprende più di 50 titoli, tra libri illustrati e giovani romanzi per adulti e poesia.

Il premio è stato istituito dal governo svedese nel 2002, quando Lindgren, autore di libri per bambini, morì all'età di 94 anni, ed è il premio letterario più grande al mondo per bambini e giovani con un premio annuale di 5 milioni di corone svedesi.