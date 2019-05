Trump in Giappone per rinsaldare i legami con Abe

Dal torneo di sumo, particolarmente gradito da Trump, all'incontro con il nuovo imperatore, passando per un ricevimento di stato. E' la quattro-giorni in pompa magna preparata per l'inquilino della Casa Bianca da Shinzo Abe, e arrivato sabato in Giappone dove è atteso di nuovo alla fine di giugno per il G20.

Trump sarà cosi il primo leader del mondo ad incontrare il neo imperatore Naruhito in carica dal primo maggio 2019. Una visita di stato volta a rinforzare i legami, soprattutto commerciali, tra i due Paesi e studiare le strategie per neutralizzare la nord-corea tornata a lanciare missili.

Sul tavolo dei temi anche il capitolo Iran, con Trump che ha appena annunciato l'invio di 1.500 soldati in Medio Oriente e ha autorizzato la vendita di armi ad Arabia Saudita ed Emirati.

Cosa non gradita invece ad Abe il cui governo ha rapporti diplomatici e culturali con l'Iran.