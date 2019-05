Ultimi comizi per il liberale Verhofstadt e il socialdemocratico Timmermans

Il candidato del Pse alla presidenza della Commissione europea, Frans Timmermans, ha partecipato questo sabato all'ultimo comizio dei socialdemocratici austriaci a Vienna. Insieme allo Spitzenkandidat socialista, la leader della Spö, Pamela Rendi-Wagner e il candidato Andreas Schieder.

"Se dovessimo farcela, evitando di avere un conservatore alla presidenza della Commissione europea, per la prima volta in 15 anni, allora potremmo costruire quest'Europa sociale. Per questo vi chiedo di votare" Frans Timmermans Candidato Pse

Ha chiuso invece la sua campagna elettorale Guy Verhofstadta Budapest, in Ungheria, in "casa del nemico". Il capogruppo e candidato per l'Alde, il Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, ha dato il suo appoggio ai liberali di Momentum, la lista giovanilenata dalle mobilitazioni contro la candidatura olimpica di Budapest del 2017.