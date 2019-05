Eurovision 2019, le migliori chicche social della serata

View this post on Instagram

Ready for Eurovision! We Stan @hatari_official and @katemillerheidke hard! And we finally found a use for that stupid muzzle, turn it into an @einar.stef gimp mask! I bark like @matthiasharaldsson I whine like @klemens_a.k.a_post_thong I've got those dark eyes like @solbjorts and @astrosgudjons and I like showing my nips like @ssandrean ♥️ Good luck! . . . #eurovision2019 #sbseurovision #hatari #isl #katemillerheidke #aus #eurovision #hatewillprevail or #katewillprevail #greyhound #rescuedog #adoptdontshop #dogsinclothes