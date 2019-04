Pallavolo: Lube va alle finali scudetto

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 25 APR - La stagione dell'Itas Trentino si conclude all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche in gara 4 della semifinale scudetto della Superlega di pallavolo. La squadra di casa, la Lube Civitanova, batte infatti Trentino per 3-0 (25-21, 25-19, 31-29) in gara-4 della serie e ottiene quindi, portandosi sul 3-1 complessivo, l'accesso alle finali scudetto che giocherà contro Perugia o Modena. Dopo la vittoria ottenuta a Pasquetta in rimonta, ai campioni del mondo dell'Itas non è quindi riuscito il bis che avrebbe portato la serie con la Lube al match di spareggio da giocare di nuovo a Trento. Facendo leva sul fattore campo, confermato oggi per la 21/a volta in 22 partite giocate in questa stagione, i marchigiani si sono nuovamente imposti, chiudendo il discorso. Per la Lube è la sesta Finale Scudetto della sua storia, la terza consecutiva. All'Itas Trentino rimane la soddisfazione di una stagione che verrà ricordata per i due titoli internazionali conquistati: Mondiale per club e Cev Cup.