Giochi 2026: A.Fontana, ora più risorse

(ANSA) - MILANO, 2 APR - "Questa è una settimana molto importante, mi sono anche tagliato i capelli per il Cio" scherza il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, che sta per accogliere i commissari del Cio. Parlando della possibilità di finanziamenti da parte del governo per le infrastrutture, il presidente lombardo commenta che "è molto importante per l'aspetto economico e anche perché fa sentire che tutto il Paese, partendo dal governo, è con noi in questa richiesta: le Olimpiadi sono dell'Italia. Ci stiamo impegnando, e su questo il contributo dello Stato potrebbe essere molto importante, nel miglioramento dei collegamenti della Valtellina, ma è chiaro che se ci fossero altre risorse gli interventi sarebbero molto maggiori".A chi gli chiede cosa dirà ai commissari quando li porterà a San Siro (di cui si è ipotizzato l'abbattimento per costruire un nuovo stadio),dossier indicato come luogo che ospiterà la cerimonia di apertura,Fontana risponde che "nel nostro dossier così è scritto, e sarà il luogo dell'inaugurazione".