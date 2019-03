Ciclismo, Tirreno- Adriatico: sesta tappa per Alaphilippe

Grande vittoria, la seconda in questa edizione della Tirreno Adriatico per il francese Julian Alaphilippe con la maglia di una Quick Step che macina vittorie. Con questa sono 18 in questa stagione. Dominata anche la sesta tappa della classica da Matelica a Jesi. 195 chilometri alla fine dei quali il treno della squadra belga ha sorpreso tutti lanciando in volata proprio Alaphilippe.

A parte i soliti giochi di squadra e gli attacchi ripetuti delle prime fasi, poche le cose da segnalare almeno per i primi 150 chilometri. Il britannico Yates conserva la maglia azzurra di leader della generale con 25 secondi di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic e 35 sul danese Jakob Fulsang.

Domani ultima tappa, la crono di 10 km a San Benedetto del Tronto.