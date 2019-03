Irlandesi in festa per San Patrizio

E' festeggiato dagli irlandesi in tutto il mondo ma il cuore delle celebrazioni di San Patrizio è a Dublino, che si colora di verde ogni 17 marzo. Parate e gruppi folkloristici nelle strade della capitale celebrano il patrono della nazione: un vescovo e missionario, di origini scozzesi, che ha portato il cristianesimo in Irlanda nel 400, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e ortodossa.

"``Ho partecipato in altri Paesi così ho pensato: voglio vedere la festa vera e sono qui per questo``", dice un turista che, come molti, ha raggiunto la capitale irlandese per l'occasione.

"Si possono sentire le bande in sottofondo. Il carnevale, l'atmosfera di festa, tutto si basa sul racconto", commenta il sindaco della città Nial Ring.``

Come vuole la tradizione, anche i reali d'Inghilterra hanno omaggiato la guardia irlandese durante la sfilata di domenica. William e Kate, vestiti di verde, hanno salutato anche la mascotte delle guardie, un wolfhound di nome Domhnall.

I reali d'Inghilterra gustano una Guinness in omaggio a San Patrizio Gareth Fuller/Pool via REUTERS

Centinaia di migliaia di irlandesi hanno preso parte alle parate in tutto il Paese, così come nelle principali comunità all'estero: Londra, Montréal, New York, Chicago e Boston.