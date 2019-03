Fondata nel 1963, Rivierasca, azienda a conduzione familiare di Bottanuco, vicino a Bergamo, dà lavoro a 32 persone che producono materiali da costruzione, principalmente lastre per tetti, in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Giacomo Bonaiti, manager di Rivierasca, ci spiega come vengono fabbricati questi prodotti.