Judo, Grand Prix Marrakech: oro per Slovenia, Russia, Francia e Bulgaria

Grand Prix di judo, in corso di svolgimento a Marrakech, seconda giornata in terra marocchina contrassegnata da quattro medaglie d’oro differenti per nazionalità in altrettante categorie.

Tra gli uomini -81 kg, su tutti il bulgaro IVANOV, che sconfigge nell’atto conclusivo il turco ALBAYRAK, con tecnica ko uchi gari finalizzata all'ippon.

Bronzo per l’ellenico NTANATSIDIS ed il polacco SZWARNOWIECKI.

Ivaylo Ivanov overpowers Albayrak of Turkey, he is crowned -81kg Champion here in Marrakech - The Bulgarian was on form... Publiée par IJF - International Judo Federation sur Samedi 9 mars 2019

Categoria uomini -73 kg: a sbaragliare a concorrenza ci pensa il russo IARTCEV, giustiziere in finale del georgiano SHAVDATUASHVILI per effetto di un'incredibile ashi-waza.

Terza piazza per il canadese BOUCHARD e l’uzbeko TURAEV.

Denis IARTCEV, judoka:

"Sono contento per la vittoria, è il risultato del duro lavoro e delle preparazioni fatte in passato, ma c'è ancora molto da fare: sono contento del mio combattimento".

Denis Iartcev shows his slick Judo off once again - incredible Ashi-waza, first for Waza-ari and then for Ippon, defeats... Publiée par IJF - International Judo Federation sur Samedi 9 mars 2019

Categoria donne -63 kg: sugli scudi la slovena LESKI, campionessa in Marocco per il secondo anno consecutivo e donna del giorno, oro dopo il successo per ippon nella finalissima ai danni dell’australiana HAECKER.

Terzo gradino del podio per la britannica PIOVESANA e l’olandese VAN DEN BERG.

Andreja LESKI, judoka:

"In realtà sono venuta qui concentrandomi sulla medaglia d'oro, la volevo davvero, avevo bisogno di quei punti: a Parigi c'ero vicina, anche a Dusseldorf in finale, ma ora per fortuna ce l'ho fatta".

Andreja Leski launches Australia's Haecker for a huge Ippon, cementing her place as Marrakech Grand Prix Champion at -63kg, Gold for Slovenia! #JudoMarrakech2019 © IJF Media Team - Robin Willingham Publiée par IJF - International Judo Federation sur Samedi 9 mars 2019

Tra le donne -70 kg, su tutte la transalpina PINOT, la quale sconfigge l’irlandese FLETCHER, argento, con tecnica juji gatame.

Terzo gradino del podio per la tedesca VARGAS KOCH e l’ellenica TELTSIDOU, quinta l’azzurra Alessandra PROSDOCIMO.

Margaux Pinot manages to get off the Juji gatame on Megan Fletcher of Ireland - Gold for France! #JudoMarrakech2019 © IJF Media Team - Robin Willingham Publiée par IJF - International Judo Federation sur Samedi 9 mars 2019

Per chiudere, la mossa del giorno viene dall'uzbeko BOLTABOEV, un'utsuri goshi ottimamente assestata con cui lancia in aria il suo avversario, il polacco SZWARNOWIECKI, con potenza e velocità.

Da notare che il Presidente della Federazione, Marius VIZER, ha concordato con Karim KASSI-LAHLOU, Governatore di Marrakech, nella memoria del fondatore del judo Jigoro KANO, la costruzione di un nuovo centro di formazione in loco e l'introduzione del programma "Judo for Children" in 40 scuole marocchine.