Ne avevamo parlato un anno e mezzo fa circa in questo articolo. Il museum of failure - il museo del fallimento - di Helsinborg, in Svezia, raccoglie alcuni dei più grandi flop commerciali della storia.

Si tratta di prodotti innovativi (almeno nelle intenzioni), accompagnati da grandi aspettative al momento del loro lancio sul mercato, ma che invece hanno fallito clamorosamente, costando in alcuni decine di milioni di dollari alle aziende produttrici.