Migranti, Salvini: "Accordo valido solo se Ue si farà carico dei 200 migranti qui da mesi"

Accordo raggiunto, o forse no. Dopo le frizioni di ieri tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sembrava che a notte fonda fosse stata raggiunta un'intesa sull'accoglienza dei circa 10 migranti assegnati all'Italia nell'ambito dell'accordo con la Ue sulla ripartizione dei 49 migranti sbarcati a Malta dalle navi Sea Watch e Sea Eye.

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato che a farsi carico dei dieci migranti sarà la Chiesa Valdese e che, di conseguenza, il loro mantenimento non graverà sulle casse dello Stato. Di ben altro tenore però le dichiarazioni di Matteo Salvini, che questa mattina in un post su Facebook ha scritto che "non ci sarà nessun arrivo in Italia finché l'Europa non rispetterà gli impegni presi (a parole) con l’Italia, accogliendo i 200 immigrati sbarcati in estate tra Pozzallo e Catania che dovevano già essere ricollocati".