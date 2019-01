Migranti, governo scricchiola sul caso Sea Watch.

Sul caso Sea Watchl'intesa Giallo verde rischia di incrinarsi sul serio. A farlo sapere è Matteo Salvini, che a margine della sua visita ufficiale a Varsavia non nasconde il disappunto per l'apertura del premier Conte riguardo all'accoglienza di una parte dei 49 migranti rimasti per 3 settimane in balia del mediterraneo. "Sono molto arrabiato - riferisce il Ministro - io non ho autorizzato e non autorizzo nulla" continua, aggiungendo che con Di Maio e Conte serve un chiarimento immediato.

Salvini assicura comunque che "non è sulla Sea Watch che si aprirà una crisi di governo"; ma la strada sembra già spalancata per ripicche e veti incrociati. E il veto riguardsa nientemeno che il reddito di cittadinanza: Salvini afferma contestualmente che non voterà la misura senza un incremento dei fondi destinati alle persone disabili. Una situazione che - con le elezioni europee dietro l'angolo - rischia di farsi quantomai delicata.