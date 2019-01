Si apre in maniera turbolenta la presidenza rumena al Consiglio europeo. Il leader dei socialdemocratici al governo, Liviu Dragnea, ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia europea contro la Commissione europea. L'esecutivo UE aveva aprto un'inchiesta sull'ultilizzo dei fondi europei che ha portato alla condanna del politico rumeno a tre anni e mezzo di carcere per corruzione. Dragnea non potrà correre alla carica di primo ministro per via della condanna.