Salvini a Varsavia per un'alleanza sovranista

Le due forze hanno interessi contastanti: sebbene entrambe perseguano politiche anti immigrazione, il partito di Jarolsaw Kaczynski è contrario a ogni ridistribuzione dei migranti da altri paesi europei. Inoltre le posizioni filo russe del capo del Carroccio non piacciono a Varsavia, spiega Doru Frantescu, direttore di Vote watch Europe.

"Chiaramente la posizione dell'Europa nei confronti della Russia è uno dei punti di attrito. E' una questione che i polacchi hanno a cuore molto più dell'immigrazione. Per loro è una linea rossa e a meno che non trovino una soluzione - e non credo che la troveranno nell'immediato futuro-, sarà molto difficile lavorare insieme ".

Salvini intende sfidare l’Europa, ma avere peso nell’emiciclo dovrà diventare un alleato appetibile dopo le elezioni per le altre forze politiche, soprattutto il Partito Popolare europeo.

"Sarà difficile per Salvini mostrarsi un partner affidabile sia per il PPE che per le forze di estrema destra", continua Frantescu. "Dovrà fare delle scelte dopo le elezioni e probabilmente preferirà moderare le sue posizioni verso il centro, piuttosto che fare coalizioni con forze di estrema destra".

L’avvicinamento alla Polonia appare piuttosto un ripiego, a fronte dell’allontanamento dei due vecchi alleati, l’austriaco Sebastian Kurz e l’Ungherese Orban, che con l’Italia recentemente adottato posizioni dure sull’ immigrazione e sulla legge di bilancio.