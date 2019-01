Grecia: migranti tenuti in campi disumani

La Grecia e l'Europa stanno abbandonando in campi disumani centinaia di donne incinte, bambini e persone che hanno subito torture. L'ennesima denuncia su quelli che sembrano sempre più dei lager, arriva questa volta dall' ultimo rapporto dell'Oxfam . L'ong si è concentrata in particolare sul campo di Moria, sull'isola di Lesbo .

Il report parla di donne che indossano pannolini pur di non uscire dalla tenda di notte per andare in bagno, con la paura di subire violenza.

L'Oxfam sottolinea anche la necessità della presenza di personale medico qualificato per accelerare l'identificazione dei cosiddetti "vulnerabili", persone con problemi mentali e bisognose di particolare assistenza. Le uniche autorizzate a lasciare i campi dopo questa certificazione.

A fine dicembre il Moria ospitava 5000 persone, il doppio della capienza massima, altre 2000 sono accampate nelle vicinanze.

L'accordo tra Unione europea e Turchia, per limitare gli sbarchi, non consente ai migranti di lasciare gli hotspot, come quello di Lesbo. Ma erano stati concepiti per una permanenza breve, che si è trasformata in anni.