CES 2019: robot, tv e tablet pieghevoli

E’ l’appuntamento clou per gli appassionari delle nuove tecnologie. E’ il CES, la fiera dell’elettronica di consumo, che ogni anno si tiene a Las Vegas attirando milioni di persone tra addetti ai lavori e turisti. Sotto i riflettori i prodotti “del futuro”, dai più sofisticati televisori ai robotini per la casa, dagli smartphone ai tablet di ultimissima generazione. Come ci spiega un rappresentante della Royole Corporation: "Abbiamo un tablet che si può piegare di qualche millimetro, lo schermo si può dividere in due. In questo modo avremo da un lato la fotocamera ma nessuna telecamera posteriore. Inoltre lo si può usare come un classico tablet o un cellulare,un prodotto dalle mille funzionalità."

In attesa dei nuovi smarphone Samsung Galaxy S10 e Lg G8, insieme ad altri dispositivi firmati da Huawei, le novità più interessanti arrivano stavolta dalle tv. Secondo rumors anche un televisore con schermo arrotolabile, forse già sul mercato nei prossimi mesi e prodotto dall’azienda sudcoreana LG.