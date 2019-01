Brexit: Theresa May sconfitta in Parlamento su ipotesi 'no-deal'

Nuova sconfitta alla Camera dei Comuni per la Premier Theresa May sull'affare Brexit.

A fronte di 296 voti contrari, ben 303 deputati britannici hanno votato a favore di un emendamento bipartisan alla Legge di Bilancio.

L'emendamento mira a limitare i poteri di cui dispone attualmente il Governo di aumentare la pressione fiscale con nuove tasse o introdurre particolari meccanismi finanziari in caso di Brexit con 'no-deal'.

Il voto sulla ratifica dell'accordo con Bruxelles è previsto per il 14 gennaio.

Mentre Theresa May cerca il sostegno a Londra per 'vedere la luce' in questa lunga e complicata uscita dall'Unione, con il voto dell'8 gennaio, la sua posizione risulta nuovamente indebolita, in quanto a capo di un Governo di minoranza, leader di un partito diviso e un Parlamento che riversa in stato di crisi. A ormai pochi giorni dal voto, non le resta che continuare a sperare in un consenso su questo accordo, anche su Twitter.