Brexit: May alle strette in parlamento: "Nessun rinvio del voto"

La battaglia di Theresa May sulla Brexit entra nella sua fase finale. In Parlamento la discussione sui contenuti dell'accordo è iniziata e questa volta, assicura la Premier, non ci saranno piu' rinvii del voto. Anche se la sconfitta sembra ancora lo scenario piu' probabile, per Theresa May le speranze che Bruxelles faccia concessioni dell'ultimo minuto non sono del tutto sopite

"Le conclusioni del Consiglio europeo di dicembre sono andate piu' a fondo nel tentativo di affrontare le preoccupazioni di questa Camera e possiedono, inoltre, uno status giuridico - ha spiegato May - Da quel momento sono in contatto con i leader europei e questo dialogo dimostra che sono ancora possibili ulteriori chiarimenti. Questi colloqui continueranno nei prossimi giorni".

L'accordo sulla Brexit che il Primo Ministro ha siglato con Bruxelles non piace all'opposizione, ma neanche al suo partito. L'opposizione l'ha accusata di stare perdendo tempo prezioso.