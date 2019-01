Lazio: nessuna trattativa per Adekanye

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "In riferimento alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa, secondo i quali la Lazio avrebbe trovato un accordo con il calciatore Bobby Adekanye, la società smentisce tale circostanza e comunica di non aver sottoscritto alcun contratto, né tantomeno di aver avviato trattative per il tesseramento del suddetto calciatore". Così il club biancoceleste in una nota diffusa sul suo profilo ufficiale in merito a un presunto accordo per l'arrivo del giovane attaccante del Liverpool, in scadenza a giugno.