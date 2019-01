Stato dell'Unione: 2019, Brexit, Presidenza rumena, elezioni europee

All'inizio di gennaio, offriamo una panoramica delle incognite di quest'anno 2019...che riserverà sorprese e importanti scelte per l'Europa.

State of the Union - STATO DELL'UNIONE 2019

In primo luogo, vogliamo alla Presidenza rumena di turno del Consiglio dell'Unione europea, in tumulto, ancor prima di aver iniziato il suo mandato.

E poiché il conto alla rovescia continua, torneremo alla Brexit e alle prospettive di un "no-deal".

Esamineremo anche l'equilibrio dei poteri al Parlamento europeo per le elezioni del 26 maggio e il divario politico tra Europa orientale e occidentale.

Infine, discuteremo, anche grazie al parere degli esperti, delle crescenti tensioni tra i Paesi della NATO e la Russia.

Per maggiori approfondimenti, interviste e dettagli, seguiteci su 'State of the Union'