GB: traffico migranti, due arresti

In Gran Bretagna cresce, di giorno in giorno, il numero di barconi nella Manica. Per il Regno Unito, il fenomeno dell’immigrazione clandestina è in aumento e adesso le autorità di Londra lavorano con quelle di Parigi per fermare il traffico di immigrati irregolari. Due persone sono state arrestate dalla National Crime Agency.

Secondo il governo britannico si tratta di un traffico organizzato da organizzazioni criminali che rischia di essere un pericolo per la sicurezza britannica, come affermato anche dal Ministro dell’Interno Sajid Javid:"Dobbiamo mandare un messaggio forte a questi gruppi che vendono false speranze ai richiedenti asilo, e li incoraggiano a pagare per fare viaggi pericolosi e spesso tragici."

Nei giorni di Natale in meno di 48 ore oltre 40 migranti sono stati tratti in salvo nel Canale della Manica dopo essere partiti dalla costa francese.