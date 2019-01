Donne saudite allo stadio da sole

Donne allo stadio, anche se in un settore dedicato. È quanto deciso dalle autorità saudite in occasione della fiinale di supercoppa italiana a Jeddah fra Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio. In alcuni casi le donne potevano recarsi alle partite solo se accompagnate da un uomo della famiglia, adesso potranno sedersi vicino al settore per le famiglie.

Le associazioni per i diritti umani prootestano per come la lega di seria A si sarebbe piegata alle richieste saudite, ma per questa ragazza è già un grande passo anche se molti ne restano da fare in un paese sottomesso alla ferrea legge islamica: "Sono una persona e sono libera di fare le mie scelte. Nessuno deve venirmi a dire che cosa posso o non posso fare".

Cose scontate per gli occidentali. Regole di buonsenso che capisce anhe un bambino. E questo ragazzino dice: "Ma certo che è meglio che le donne vengano. L'atmosfera allo stadio è tutta un'altra cosa e adesso le donne potranno provarla".