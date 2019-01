Guerra agli Euro 3: vietati dal Monte Bianco a Milano

Traforo del Monte Bianco vietato ai mezzi pesanti Euro 3. Questa è una delle novità scattate il primo gennaio assieme al rincaro dei pedaggi. Secondo i dati Aci del 2017 la misura colpirebbe il 40 percento dei mezzi pesanti italiani. La Commissione intergovernativa del Tunnel è arrivata a questa decisione perché l'area risulta una delle più inquinate delle Alpi. Certo è che molti trasportatori, per evitare di cambiare il mezzo, ingolferanno il già trafficato Frejus.

Ma la guerra all'Euro 3 non finisce qui. Il 2019 è l'anno dell'applicazione del protocollo aria delle regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). E se alcune città hanno già bandito l'Euro 3 diesel, come Milano, altre lo faranno presto, prevedendo magari deroghe per gli over 70 e le fasce più povere.