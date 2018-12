Tornano in Russia i "bimbi dell'Isis"

Sono chiamati i figli dello Stato Islamico. Sono i bambini le cui mamme sono detenute in prigione in Iraq perchè ritenute appartenenti all’Isis. 30 di loro, tutti russi, sono stati fatti rientrare a Mosca da Baghdad.

Sono tornati a casa. Hanno tra i tre e i dieci anni. Molti hanno perso tutto. Non hanno più nessuno. I loro padri sono rimasti uccisi nella guerra contro gli jihadisti. Secondo quanto riferito da Anna Kuznetsova, Commissaria per i diritti dei bambini, i piccoli sono visibilmente provati. Provati dal carcere. Da un ambiente non adatto. La maggior parte dei minori evacuati proviene dal Daghestan e dalla Cecenia. In attesa di ritrovare qualche parente, al momento si trovano in un centro di accoglienza. "Piangono costantemente, vogliono tornare a casa, racconta la nonna di uno di loro.