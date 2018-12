Russia e Turchia evitano lo scontro nella Siria del nord

Intanto l'esercito siriano, sostenuto da Mosca, ha instradato alcune unità verso la città di Manbij per proteggere i curdi contro le milizie, sostenute dalla Turchia. I residenti di Manbij sfidano il gelo per fare scorte al mercato.

NAZEEFA KHILO, membro del locale coniglio cittadino: "Certo è in atto un dialogo tra il Consiglio comunale e il governo siriano per quanto riguarda il ritorno delle truppe russe nella zona di Areema e sulla presenza dell'esercito siriano in prima linea vicino all'area di confine. Attualmente non ci sono ufficiali dell'esercito siriano all'interno della città, sono solo nell'area di confine, verso l' Eufrate. "

Attaccando i soldati di Assad, che considera nemici, la Turchia si metterebbe contro il Cremlino facendo crollare l'imponente struttura diplomatica messa in piedi in questi ultimi anni. Ma i curdi controllano quasi un terzo dell'intero territorio siriano e Ankara e i ribelli filo-turchi stanno intensificando pericolosamente la loro attività militare vicino alle postazioni curde.