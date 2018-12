Il cielo blu elettrico sopra New York

Una piccola esplosione in una centrale elettrica di New York nel Queens, la centrale di Astoria, ha illuminato per poco il cielo con una luce azzurra molto intensa quasi elettrica. Il bagliore è stato ripreso e condiviso da decine di persone con i loro smartphone.

E' successo nella notte di giovedi 27 dicembre. L'esplosione nella centrale elettrica non ha causato alcuna ripecussione per i residenti all'inizio ignari dell'incidente, poi tranquillizzati dalla polizia di New York che ha diffuso un comunicato per confermare che il bagliore era stato causato dall’esplosione di un trasformatore.

La grande compagnia americana Conedison, che fornisce energia negli Stati Uniti, sta gestendo la situazione nell'area.