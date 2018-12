Al via in Germania la Chaos Comunication Congress con tutti gli hacker del mondo

"I fatti dimostrano che, anche se noi volessimo, non è possibile conservare dati che riguardano la nostra salute in modo sicuro. Bisogna comprenderlo per il futuro", lo afferma l'esperto di sicurezza telematica Martin Tschirsich.

Tra gli obiettivi che gli hacker si pongono, infatti, c'è anche la sensibilizzazione dei giovani su temi etici che riguardano direttamente le tecnologie, come la sicurezza dei dati che in Germania è diventato argomento di grande rilevanza dopo le recenti leggi da poco comminate.

"In Germania, in modo particolare, stiamo già vivendo gli effetti negativi della digitalizzazione e allo stesso tempo fatichiamo a beneficiare di quelli positivi. Ecco perché siamo qui, per cercare di capire come sviluppare una utopia positiva che ci metta in grado di convivere con queste grandi tecnologie" riferisce il portavoce del Chaos Computer Club Linus Neumann .